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En fotos: aprendiendo a ser racista en Sudáfrica

En fotos: aprendiendo a ser racista en Sudáfrica  

Un documental multimedia ganador de varios premios siguió a un grupo de adolescentes sudafricanos a un campamento de verano organizado por un grupo racista de extrema derecha.

| etiquetas: sudáfrica , racismo , documento fotográfico , adolescentes
6 4 1 K 149 Racismo
7 comentarios
6 4 1 K 149 Racismo
  2. #2 Leon_Bocanegra
    Cuando el negro es un hombre
    Es buen momento para el cazador
    El blanco se pone nervioso
    Y comienza a llenar el cargador
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  3. #3 CuiProdestHocBellum
    En España les llamarian "nostálgicos" del genocidio y el apartheid. Chiquilladas fascistas... Musk y compañía se han criado en estos ambientes, o muy similares. Gente criada en el odio que maneja cantidades de dinero que jamás se han visto en la humanidad. ¿Qué podria pasar?
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  4. #4 Comorr
    Manifestaciónes encontra del blanco y cánticos de matar a los blancos y los malos son los blancos

    Pues vale
    La degradación moral es acojonante
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  5. Gadfly #5 Gadfly
    El racismo bueno es el de negros matando blancos en Sudáfrica...
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  6. Kamillerix #6 Kamillerix
    De todo hay, afortunadamente no todos son como los del reportaje:
    www.youtube.com/watch?v=rMxeXTnrRV0&list=RDrMxeXTnrRV0&start_r

    Una humilde recomendación: fundaciotomsharpe.org/es/obra/reunion-tumultuosa/
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  7. Free_palestine #7 Free_palestine
    Hay que ver lo que me recuerdan esos uniformes a los de las IOF de israel ¿Casualidad? :troll:
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menéame