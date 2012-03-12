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En fotos: aprendiendo a ser racista en Sudáfrica
Un documental multimedia ganador de varios premios siguió a un grupo de adolescentes sudafricanos a un campamento de verano organizado por un grupo racista de extrema derecha.
|
etiquetas
:
sudáfrica
,
racismo
,
documento fotográfico
,
adolescentes
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Racismo
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Racismo
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#1
arariel
Vídeo:
Afrikaner Blood, inside a racist bootcamp
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#2
Leon_Bocanegra
Cuando el negro es un hombre
Es buen momento para el cazador
El blanco se pone nervioso
Y comienza a llenar el cargador
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#3
CuiProdestHocBellum
En España les llamarian "nostálgicos" del genocidio y el apartheid. Chiquilladas fascistas... Musk y compañía se han criado en estos ambientes, o muy similares. Gente criada en el odio que maneja cantidades de dinero que jamás se han visto en la humanidad. ¿Qué podria pasar?
1
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#4
Comorr
Manifestaciónes encontra del blanco y cánticos de matar a los blancos y los malos son los blancos
Pues vale
La degradación moral es acojonante
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#5
Gadfly
El racismo bueno es el de negros matando blancos en Sudáfrica...
0
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#6
Kamillerix
De todo hay, afortunadamente no todos son como los del reportaje:
www.youtube.com/watch?v=rMxeXTnrRV0&list=RDrMxeXTnrRV0&start_r
Una humilde recomendación:
fundaciotomsharpe.org/es/obra/reunion-tumultuosa/
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#7
Free_palestine
Hay que ver lo que me recuerdan esos uniformes a los de las IOF de israel ¿Casualidad?
0
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comentarios)
menéame
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Es buen momento para el cazador
El blanco se pone nervioso
Y comienza a llenar el cargador
Pues vale
La degradación moral es acojonante
www.youtube.com/watch?v=rMxeXTnrRV0&list=RDrMxeXTnrRV0&start_r
Una humilde recomendación: fundaciotomsharpe.org/es/obra/reunion-tumultuosa/