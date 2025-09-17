Fondos de inversión se lanzan a la compra masiva de instalaciones de autoconsumo en empresas industriales

El objetivo de los fondos internacionales es sumar capacidad fotovoltaica en España gracias a comprar esas gigantescas instalaciones sobre cubierta. "Hay muchas instalaciones en las cubiertas de diferentes industrias esparcidas por toda nuestra geografía y hay varios fondos internacionales que están interesados en comprarlas", explica a EL ESPAÑOL-Invertia Luis Villar, Financial and Market Adviser, especializado en M&A y en informes periciales económicos de este sector. "El negocio es bueno para ambas partes, industria e inversor. Un winwin".