Fondos de inversión se lanzan a la compra masiva de instalaciones de autoconsumo en empresas industriales

El objetivo de los fondos internacionales es sumar capacidad fotovoltaica en España gracias a comprar esas gigantescas instalaciones sobre cubierta. "Hay muchas instalaciones en las cubiertas de diferentes industrias esparcidas por toda nuestra geografía y hay varios fondos internacionales que están interesados en comprarlas", explica a EL ESPAÑOL-Invertia Luis Villar, Financial and Market Adviser, especializado en M&A y en informes periciales económicos de este sector. "El negocio es bueno para ambas partes, industria e inversor. Un winwin".

| etiquetas: fondos de inversión , autoconsumo , fotovoltaica , renovables , industria
comentarios
reivaj01 #1 reivaj01
Si un fondo de inversión internacional me dice que "El negocio es bueno para ambas partes" salgo corriendo.
#3 MetalAgm
Saben que el español medio no tiene capacidad de autoconsumo y ven negocio para venderles la energia... el pais que mejor situacion geografica tiene para autoconsumo solar y es el que menos puede aprovecharlo... gracias constructores, politicos y especuladores de mierda por hacinarnos a todos en los pisos de las grandes ciudades...
#7 detectordefalacias
Pues ya sabéis cual va a ser la siguiente crisis: Energía
Ferran #4 Ferran
#0 muro de pago
#5 pirat
Si alguna vez consigo instalarme placas, con baterías e instalación independiente y separada de la red. No quiero aumentar mi relación con las traidoras energéticas. Y eso que estoy com SomEn desde hace mucho.
#2 pirat *
No sé si es buena idea vender una instalación emplazada en tu cubierta...
Asimismov #6 Asimismov
#2 yo participo en dos instalaciones que alquilan sus tejados y sombras de parking de empleados.
