La física necesita a la filosofía

El profesor Carlo Rovelli, del Centro de Física Teórica de la Universidad Aix-Marseille (Francia) ha escrito un interesante artículo titulado "Physics Needs Philosophy. Philosophy needs Physics", que ha sido publicado en la revista Foundations of Physics. En la segunda parte del artículo, Rovelli denuncia la corriente antifilosófica predominante en el mundo de la ciencia y, basándose en argumentos de Aristóteles, defiende la necesidad y la importancia de la filosofía para el progreso de la investigación científica.