La Fiscalía alerta del “espectáculo lamentable de las narcolanchas” y del tráfico de migrantes y drogas desde Argelia

La Fiscalía General del Estado refleja en su memoria anual presentada este viernes el “espectáculo lamentable y llamativo de las narcolanchas” en el sur de España, además de alertar de la proliferación de escondites conocidos como ‘guarderías’ usados por organizaciones criminales con el doble uso de favorecer la migración irregular y de traficar con drogas, “principalmente” desde Argelia.