La Fiscalía alerta del “espectáculo lamentable de las narcolanchas” y del tráfico de migrantes y drogas desde Argelia

La Fiscalía General del Estado refleja en su memoria anual presentada este viernes el “espectáculo lamentable y llamativo de las narcolanchas” en el sur de España, además de alertar de la proliferación de escondites conocidos como ‘guarderías’ usados por organizaciones criminales con el doble uso de favorecer la migración irregular y de traficar con drogas, “principalmente” desde Argelia.

vicvic #2 vicvic
Si no existe una política efectiva con la protección de la frontera y sobretodo con una actuación urgente por parte del gobierno, se favorece, aunque sea sin quererlo, las actividades que cuentan las noticias. Un país no puede ser una ONG, las personas que entren ha de ser por la vía legal y autorizadas por el estado, tanto refugiados como inmigrantes economicos.
3 K 41
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
no tenemos una armada maravillosa? ademas con los palos que nos han dado ultimamente en los contratos de los astilleros para buques, que mejor escaparate para promocionarnos? un win win para todos :popcorn:
1 K 19
winstonsmithh #3 winstonsmithh *
#1 También tenemos mucho bocachancla ignorante... y cobardes también cobardes que incitan a la violencia cuando ellos no mueven ni un dedo.
0 K 10
#10 Ovidio
#1 Si tomas medidas contundentes te llaman facha
0 K 9
#4 Leon_Bocanegra
Yo no me creo nada que venga de la fiscalía general del estado. Recordad que el fiscal general es un presunto delincuente :troll:
1 K 13
winstonsmithh #5 winstonsmithh
#4 Cuidado, te votarán negativo solo por pensar diferente.
0 K 10
#8 Leon_Bocanegra
#5 copión!  media
0 K 10
plutanasio #11 plutanasio
Principalmente desde Argelia xD xD xD

Pero qué huevazos, no vayas a decir Marruecos no sea que alguien se enfade.
0 K 10
#6 Tuathan
Es lo que tiene no dejar que Frontex realice sus competencias. Que eso no lo cuenta.
Mejor se lo dejamos a las FFCE para que pillen unos ingresos extras
0 K 6
BlackDog #7 BlackDog *
Todo el mundo sabe que proteger las fronteras de narcolanchas e inmigrantes ilegales es xenofobia y fascismo
0 K 6
#9 Leon_Bocanegra
#7 proteger las fronteras de narcolanchas es xenofobia y fascismo, dijo nadie, nunca.
0 K 10

