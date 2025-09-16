·
14
meneos
22
clics
El fiscal general del Estado consigna la fianza de 150.000 euros con parte de su patrimonio
Álvaro García Ortiz ultima un recurso directo de apelación contra la decisión del juez Hurtado de señalar esa fianza de 150.000 euros bajo amenaza de embargo
fiscal
fianza
11
3
0
148
actualidad
6 comentarios
actualidad
#2
laruladelnorte
1 Desde que se conoció el montante de la fianza, numerosos familiares, amigos, compañeros, personas cercanas e incluso ciudadanos sin relación alguna con el FGE se han ofrecido a colaborar ya que consideran que esta fianza es desproporcionada e injusta.
Hay personas que creen en la justicia y luchan por ella.
3
40
#1
Torrezzno
Quien no tiene 150k en el bolsillo?
1
29
#3
fingulod
#1
No tienes que tenerlo. Puedes poner tu vivienda como garantía, por ejemplo.
0
8
#4
Leon_Bocanegra
#1
él no, desde luego. O eso dice el titular... Y la noticia
El fiscal general del Estado ya ha consignado la fianza de 150.000 euros, y
dado que no disponía de esa cantidad en metálico
, se ha visto obligado a aportarla con parte de su patrimonio.
0
12
#5
Dene
#1
Lo normal sería hacer un aval con garantia hipotecaria (hipotecando tu vivienda). lo que supone un buen pellizco mes a mes ademas de lo que se llevan los amigos notarios. espero que cuando salga, reclame esa cantidad a quien le acusa
2
31
#6
PeterDry
Seguro que el Fiscal General del Estado defendía a ultranza la imparcialidad de la Justicia y la inexistencia de corrupción dentro del cuerpo de funcionarios de manera general ni la politización de la misma.Nos vendería que hay imperfecciones en el Sistema por no ser perfecta. Y ahora resulta que está padeciendo lo que padecen muchos ciudadanos.
1
K
16
