El fin de la excepcionalidad de Islandia: los mosquitos conquistan el último refugio del Ártico

La presencia de insectos no solo afecta a los mamíferos. El calentamiento del Ártico, cuatro veces superior a la media global, está provocando un ‘desajuste’ biológico. Los polluelos de aves limícolas, que dependen de la disponibilidad de artrópodos para crecer, sufren cuando el deshielo temprano altera los tiempos de eclosión de sus presas. Además, las plagas de insectos herbívoros están defoliando grandes áreas de tundra, lo que altera el ciclo de nutrientes y acelera el deshielo del permafrost al cambiar la reflexión solar sobre el terreno.