edición general
5 meneos
64 clics
El festival de rock y metal que llegó para sustituir a la verbena y salvar así las fiestas de una pequeña aldea en Albacete

El festival de rock y metal que llegó para sustituir a la verbena y salvar así las fiestas de una pequeña aldea en Albacete

En Ituero, pedanía de Masegoso, la verbena tradicional dejó de atraer a sus vecinos: “No venía nadie”. Por eso, la solución para mantener las fiestas fue sustituir los pasodobles por las guitarras de rock local. En el corazón de la Sierra de Alcaraz, a un paso de la Laguna del Arquillo, se encuentra Ituero, una pequeña aldea que pertenece al municipio de Masegoso. Con menos de 60 habitantes, el silencio es casi absoluto en la localidad durante todo el año. Y de un tiempo a esta parte, también durante la tradicional verbena de verano que apena

| etiquetas: festival , rock , ituero , masegoso , albacete , metal
4 1 0 K 55 cultura
2 comentarios
4 1 0 K 55 cultura
#2 Tensk
Curioso, hay otros dos lugares en Soria que también se llaman Ituero y Masegoso. Conozco este último y me estaba patinando la neurona con lo de que era en Albacete.

Qué cosas.
0 K 13
#1 giputxilandes
Algún día la gente se dará cuenta que las canciones que gustan a los de 60 años de hoy son las que sonaban en su juventud, 80 y 90s, no las viejunadas de la guerra civil que como "suenan" a viejo es lo que ponen para entretener al personal.

Que sí joder, que el metal y el rock también son clásicos.
0 K 10

menéame