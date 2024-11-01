El felino más escaso del planeta sobrevive con 27 ejemplares y el conflicto en Irán pone su futuro al límite

Situación límite. Los bombardeos afectan áreas donde habitan estos animales y obligan a reducir el trabajo de campo porque los vehículos pueden confundirse con objetivos, lo que deja zonas sin supervisión. El guepardo asiático en Irán ha quedado reducido a menos de 30 ejemplares y la guerra reciente ha agravado una situación ya crítica para su supervivencia, según Mongabay. Bagher Nezami, director nacional del Conservation of the Asiatic Cheetah Project, explicó a medios estatales iraníes que los 27 individuos identificados en libertad están