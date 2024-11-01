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El felino más escaso del planeta sobrevive con 27 ejemplares y el conflicto en Irán pone su futuro al límite

El felino más escaso del planeta sobrevive con 27 ejemplares y el conflicto en Irán pone su futuro al límite

Situación límite. Los bombardeos afectan áreas donde habitan estos animales y obligan a reducir el trabajo de campo porque los vehículos pueden confundirse con objetivos, lo que deja zonas sin supervisión. El guepardo asiático en Irán ha quedado reducido a menos de 30 ejemplares y la guerra reciente ha agravado una situación ya crítica para su supervivencia, según Mongabay. Bagher Nezami, director nacional del Conservation of the Asiatic Cheetah Project, explicó a medios estatales iraníes que los 27 individuos identificados en libertad están

| etiquetas: guepardo , asiático , felino más escaso , planeta , irán
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4 comentarios
3 0 0 K 29 MAmbiente
Cuñado #4 Cuñado *
#3 Hay un pero en ese optimismo :-/ La supervivencia del guepardo depende por completo de su nicho ecológico. Su supervivencia, a lo largo de todos estos miles de años, se ha basado en su excelente adaptación al medio. Si éste desaparece, el guepardo desaparecerá con él debido a la escasa adaptabilidad condicionada por su escasa diversidad genética.
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WcPC #1 WcPC
27 significa que la especie ha desaparecido.
Tan pocos no puede existir suficiente variabilidad genética para ser viable de manera natural.
Joder que triste.
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Cuñado #2 Cuñado *
#1 No necesariamente. Los guepardos ya parten de una reducidísima diversidad genética producto de un cuello de botella producido hace miles de años, fruto del cual acarrean ciertas mutaciones dañinas a las que han podido sobrevivir gracias a su excelente adaptación al medio. Y, de hecho, representa una paradoja en cuanto al consenso científico sobre los efectos ineludibles de la escasa diversidad genética en una especie.

El leopardo de las nieves es otro buen ejemplo. Con una diversidad genética incluso menor que la del guepardo ha conseguido purgar mutaciones dañinas sobreviviendo en comunidades enormemente endogámicas.

Es una situación crítica, pero no necesariamente una condena inevitable a la extinción. Hay esperanza :hug:
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WcPC #3 WcPC
#2 Ojalá sea cierto lo que dices, mis conocimientos de biología son escasos y prefiero tu optimismo frente a lo que me dicen mis escasos conocimientos.
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menéame