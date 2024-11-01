El felino más escaso del planeta sobrevive con 27 ejemplares y el conflicto en Irán pone su futuro al límite

Situación límite. Los bombardeos afectan áreas donde habitan estos animales y obligan a reducir el trabajo de campo porque los vehículos pueden confundirse con objetivos, lo que deja zonas sin supervisión. El guepardo asiático en Irán ha quedado reducido a menos de 30 ejemplares y la guerra reciente ha agravado una situación ya crítica para su supervivencia, según Mongabay. Bagher Nezami, director nacional del Conservation of the Asiatic Cheetah Project, explicó a medios estatales iraníes que los 27 individuos identificados en libertad están
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Tan pocos no puede existir suficiente variabilidad genética para ser viable de manera natural.
Joder que triste.
El leopardo de las nieves es otro buen ejemplo. Con una diversidad genética incluso menor que la del guepardo ha conseguido purgar mutaciones dañinas sobreviviendo en comunidades enormemente endogámicas.
Es una situación crítica, pero no necesariamente una condena inevitable a la extinción. Hay esperanza