edición general
3 meneos
2 clics
Feijóo ultima el aterrizaje de Alberto Nadal y da por superada la "crisis de verano" del caso Montoro

Feijóo ultima el aterrizaje de Alberto Nadal y da por superada la "crisis de verano" del caso Montoro

Alberto Nadal —al igual que su hermano Álvaro— ya había formado parte, en la sombra, del sanedrín que el líder gallego configuró nada más llegar a Madrid para articular su alternativa económica al Gobierno. Tres años después, el líder del PP logró que el dirigente diese un paso al frente para ocupar el área de Economía en Génova. Pero no hay nada más imprevisible que la política. Y en sólo 12 días, el fichaje estrella de Feijóo se ensombreció. Nadal fue secretario de Estado de Energía entre 2011 y 2016; y de Presupuestos entre 2016 y 2018

| etiquetas: alberto nadal , feijóo , pp
2 1 0 K 31 tecnología
1 comentarios
2 1 0 K 31 tecnología
#1 candonga1
Ahí lo tenéis, uno de los siniestros hermanos que llevaron a España a imponer el impuesto al sol, mientras su hermano elaboraba el borrador desde su cargo en Iberdrola, éste lo aprobó desde su puesto como secretario de energía... y encima el caradura de Frijolito habla de renovación!!!
0 K 20

menéame