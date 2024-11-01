Feijóo necesita leer el Código Penal: la mayoría de sus propuestas sobre expulsiones de inmigrantes ya están en la ley

La mayoría de los supuestos en los que el líder del PP plantea expulsar a inmigrantes que delincan ya se contemplan en el Código Penal y la Ley de Extranjería. Y los que no lo están, como en algunos posibles casos de delitos leves reiterados que no ha detallado, chocan con la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. ...La medida desconcierta a los expertos en derecho penal y extranjería. No por su ingenio, sino por la falta de él: solo hace falta abrir el Código Penal o la Ley de Extranjería...