Feijóo necesita leer el Código Penal: la mayoría de sus propuestas sobre expulsiones de inmigrantes ya están en la ley

La mayoría de los supuestos en los que el líder del PP plantea expulsar a inmigrantes que delincan ya se contemplan en el Código Penal y la Ley de Extranjería. Y los que no lo están, como en algunos posibles casos de delitos leves reiterados que no ha detallado, chocan con la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. ...La medida desconcierta a los expertos en derecho penal y extranjería. No por su ingenio, sino por la falta de él: solo hace falta abrir el Código Penal o la Ley de Extranjería...

Topinky #1 Topinky
Que le da igual, hace tiempo que la derecha solo le interesan los eslóganes que se puedan repetir hasta la saciedad.
4
Magog #3 Magog
Si es que es lo que dice #1, le chupa tres cojones, la gente de la calle no las conoce y el discurso del miedo es para ellos, que lo compran sin pestañear
Mirar como está subiendo VOX... es demencial
2
#11 Moteplass
#1 además así podrá decir que cumple sus promesas!
1
Macnulti_reencarnado #12 Macnulti_reencarnado
#1 eso es un eslogan de la izquierda?
1
Cehona #13 Cehona
#1 Exacto, en la Comunitat valenciana ganó el "Que te vote Txapote" y tuvieron Txapote.
Solo hay que comparar la aptitud de Ximo Puig con la DANA de 2019 y como han decidido los valencianos elegir la mejor gestión.
1
MiguelDeUnamano #7 MiguelDeUnamano
Feijóo necesita leer el Código Penal: la mayoría de sus propuestas sobre expulsiones de inmigrantes ya están en la ley
1
berkut #2 berkut
Este es el problema: que no da la impresión que la ley se cumpla (por muchas expulsiones que, en teoría, se decreten).
1
#5 mstk
#2 eso es porque prefieres creer a quienes te mienten diciendo que no se cumple.
1
berkut #14 berkut
#5 Creo en lo que ven mis ojos.
0
#17 mstk
#14 A tus ojos es muy facil engañarlos, sobre todo cuando solo ven lo que quieres ver.
0
Andreham #6 Andreham
#2 Y de quién depende de que se cumpla la ley?

De los juzgados.

Y a quién no le interesa que los juzgados puedan trabajar porque entonces a lo mejor sus casos de corrupción no prescriben o no salen en 20 años?

Aaaaaaaaaaaaaaaaaah, surprise.
1
berkut #15 berkut
#6 La justicia en España funciona fatal, pero en este caso (no ejecución de las expulsiones, multirreincidencia, etc) no todo es achacable a los juzgados.
0
tetepepe #10 tetepepe
Leer lo hacen hasta los tontos.
Lo que necesita es comprender pero el hombre no da para más.
1
SegarroAmego #4 SegarroAmego
El tema de las expulsiones es un chiste, como el resto de cosas relacionadas con la inmigración en este país. Harto de ver noticias de multireincidentes con orden de expulsión cometiendo delitos como si no fuera con ellos
1
vicvic #16 vicvic
Como siempre, el díario intentando meter hacer campaña contra el PP y dando jabón a "los suyos".

El problema es la aplicación de muchas cosas que están en la ley, pero por desidia, por órdenes políticas o por falta de medos no se hace, y hay es donde está el porblema, hace falta priorizar ciertas actuaciones y que los políticos no se metan en medio de su aplicación.
0
Enero2025 #8 Enero2025
Y en este país pedir que se cumpla la ley es de Fachas.
0
#9 aldeca77
Que el problema no es la ley!!!!...¡¡¡¡el problema es la falta de medios para aplicar la ley en los tiempos adecuados!!!! y eso no le interesa arreglarlo a ningun partido...ni PSOE, ni PP, ni VOX, ni (Podemos+Sumar+etc) porque eso les afectaria a ellos!!!
0

menéame