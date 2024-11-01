Feijóo necesita leer el Código Penal: la mayoría de sus propuestas sobre expulsiones de inmigrantes ya están en la ley

La mayoría de los supuestos en los que el líder del PP plantea expulsar a inmigrantes que delincan ya se contemplan en el Código Penal y la Ley de Extranjería. Y los que no lo están, como en algunos posibles casos de delitos leves reiterados que no ha detallado, chocan con la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. ...La medida desconcierta a los expertos en derecho penal y extranjería. No por su ingenio, sino por la falta de él: solo hace falta abrir el Código Penal o la Ley de Extranjería...
Mirar como está subiendo VOX... es demencial
Solo hay que comparar la aptitud de Ximo Puig con la DANA de 2019 y como han decidido los valencianos elegir la mejor gestión.
De los juzgados.
Y a quién no le interesa que los juzgados puedan trabajar porque entonces a lo mejor sus casos de corrupción no prescriben o no salen en 20 años?
Aaaaaaaaaaaaaaaaaah, surprise.
Lo que necesita es comprender pero el hombre no da para más.
El problema es la aplicación de muchas cosas que están en la ley, pero por desidia, por órdenes políticas o por falta de medos no se hace, y hay es donde está el porblema, hace falta priorizar ciertas actuaciones y que los políticos no se metan en medio de su aplicación.