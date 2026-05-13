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Fedora Hummingbird traslada el modelo distroless al SO

Fedora Hummingbird traslada el modelo distroless al SO

Fedora presenta Hummingbird, una nueva distribución rolling release basada en imágenes OCI, contenedores y actualizaciones atómicas.

| etiquetas: fedora , distroless , contenedores , kernel
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