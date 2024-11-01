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Farga Beiby, la colonia textil ocupada que acoge a trans, migrantes y familias evangelistas: “Es nuestro espacio seguro”
Son unas 50 personas, pero se apresuran a matizar que no sólo son trans. “Somos un grupo migrante, neurodivergente, queer... Y hasta hay familias evangelistas”, explica Mantis.
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#1
LaStDot
Trans, migrantes, adicciones, evangélicos (que no evangelistas, que esos fueron los que predican el evangelio).
¿Qué puede salir mal?
Auguro que empiezan las movidas entre ellos en 3, 2, 1 .... si no les echan antes...
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#2
Un_señor_de_Cuenca
Evangélicos, no evangelistas. Pues ojito con estos que no tienen la escala moral muy fina y eso del tema trans no lo suelen llevar bien.
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