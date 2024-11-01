La familia de Marta del Castillo, indignada por los privilegios de Miguel Carcaño en prisión: "Parece un resort"

Tras conocerse que Carcaño tenía varios dispositivos y acceso a internet, Instituciones Penitenciarias le ha trasladado a Archidona, algo que no ha gustado a la familia de Marta, la cárcel cuenta con pista de fútbol sala, gimnasio o piscina climatizada, lo que Antonio del Castillo ha calificado de premio "Que el asesino de mi hija disfrute de estos privilegios no me parece lógico, parece un hotel". Relacionada: Miguel Carcaño guarda un móvil y más dispositivos al mantener relaciones sexuales con una funcionaria
Seguro que brindabais con champán y os ibais tan felices a esquiar en semana santa...
De hecho, creo que fue un error de la policía ceder a la presión e ir tan deprisa con este tío. El verdadero asesino se fue de rositas, que es el hermano. Tan de rositas que si ahora dijese que ha matado a Marta y dónde está el cadáver, solo le podrían empapelar por ocultación del cuerpo..., por el asesinato ya fue declarado inocente y eso no va a cambiar.
non bis in idem