La familia de Marta del Castillo, indignada por los privilegios de Miguel Carcaño en prisión: "Parece un resort"

Tras conocerse que Carcaño tenía varios dispositivos y acceso a internet, Instituciones Penitenciarias le ha trasladado a Archidona, algo que no ha gustado a la familia de Marta, la cárcel cuenta con pista de fútbol sala, gimnasio o piscina climatizada, lo que Antonio del Castillo ha calificado de premio "Que el asesino de mi hija disfrute de estos privilegios no me parece lógico, parece un hotel". Relacionada: Miguel Carcaño guarda un móvil y más dispositivos al mantener relaciones sexuales con una funcionaria

#2 banksy
Esa pobre niña tuvo la mala suerte de nacer en una familia desestructurada.
1 K 21
#5 tobruk1234
#2 Esa niña lo que tuvo fue la mala suerte de hacerse amiga de 4 hijos de la gran puta que la asesinaron. El resto son invenciones tuyas
2 K 36
kinnikuman #7 kinnikuman
#2 Dí que sí, la culpa es de los padres, que las visten como p*tas.
0 K 7
Artillero #6 Artillero
me gustaría ver la reacción tuya y de tu familia si mataran a tu hija y no apareciera el cuerpo.
Seguro que brindabais con champán y os ibais tan felices a esquiar en semana santa...:wall:
0 K 9
Josecoj #1 Josecoj
Esto es como los que se quejan de las ayudas al campo: pues vete a tu a trabajar el campo; pues lo mismo, que vayan a ellos a la cárcel si tanto les gusta
0 K 8
#3 yarkyark
#1 Sus padres no han hecho nada para estar en la cárcel Miguel Carcaño asesino a una chica.
5 K 57
SMaSeR #8 SMaSeR
#3 Eso dice (decía) él. Pruebas 0.
De hecho, creo que fue un error de la policía ceder a la presión e ir tan deprisa con este tío. El verdadero asesino se fue de rositas, que es el hermano. Tan de rositas que si ahora dijese que ha matado a Marta y dónde está el cadáver, solo le podrían empapelar por ocultación del cuerpo..., por el asesinato ya fue declarado inocente y eso no va a cambiar.

non bis in idem
0 K 7
tusitala #4 tusitala
#1 no es igual
1 K 21

