La 'falsa' equiparación salarial: la subida no llegará a toda la Policía y Guardia Civil

Existen algunos problemas con una subida salarial que no llegará a ser una equiparación real y total. En primer lugar porque para completarse se necesita la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2019 y de 2020, algo que se encuentra en entredicho a día de hoy, y, en segundo lugar, porque la mejora no alcanzará a todos los agentes. Los cuerpos policiales autonómicos, por tanto, seguirán teniendo unos privilegios que no llegarán a los estatales.