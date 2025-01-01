El fallido plan para Barcelona del genio de la arquitectura Le Corbusier

El objetivo era crear una ciudad nueva, moderna, acorde con los cambios que estaba experimentando la ciudad y, así, nació el Plan Macià (1934), una propuesta de reestructuración urbana radical basada en los principios del urbanismo moderno. Se le daría prioridad a los edificios funcionales, a la zonificación... y con una densidad controlada. El lema era “una casa, un árbol” y la arriesgada propuesta obligaba a echar abajo barrios enteros como el Raval,
etiquetas: corbusier , barcelona , urbanismo , historia
