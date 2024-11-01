Fallece Oscar Schmidt

El brasileño Oscar Daniel Schmidt Becerra, el gran Oscar, leyenda del baloncesto que batió en su día el récord mundial de puntos anotados (49.737) al arrebatárselo a Kareem Abdul-Jabbar (ahora LeBron James es el primero), murió este viernes a los 68 años en la ciudad brasileña de São Paulo, según han informado medios locales. El exjugador, de 2,04 m y que se retiró en mayo de 2003 con 45 años, es miembro de los mejores Hall of Fame del baloncesto mundial.