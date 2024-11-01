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Fallece Oscar Schmidt

Fallece Oscar Schmidt

El brasileño Oscar Daniel Schmidt Becerra, el gran Oscar, leyenda del baloncesto que batió en su día el récord mundial de puntos anotados (49.737) al arrebatárselo a Kareem Abdul-Jabbar (ahora LeBron James es el primero), murió este viernes a los 68 años en la ciudad brasileña de São Paulo, según han informado medios locales. El exjugador, de 2,04 m y que se retiró en mayo de 2003 con 45 años, es miembro de los mejores Hall of Fame del baloncesto mundial.

| etiquetas: fallece , oscar , schmidt , baloncesto , brasil
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2 comentarios
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Moderdonia #2 Moderdonia
"Protagonista de la que quizá sea la mejor final ofensiva de siempre del baloncesto continental, la de la Recopa de 1989, Real Madrid-Snaidero Caserta, donde Drazen Petrovic hizo 62 puntos y Oscar 44 con 6 triples y 16/17 en tiros libres antes de ser eliminado en una prórroga que forzó él."
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calaña #1 calaña
Mito :clap:
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menéame