Fallece a los 88 años el periodista José Antonio Pardellas, creador de la expresión ‘una hora menos en Canarias’

El periodista y ex director de Radio Nacional de España en Canarias José Antonio Pardellas ha fallecido a los 88 años. Galardonado con un Premio Ondas (1978), Pardellas presentó programas como Españoles en la Mar, Revista de Historia por Radio 3 y desarrolló programas junto a Eduardo Sotillos, Luis del Olmo, Carlos Tena y Pepe Ferrer entre otros. Pardellas popularizó la expresión una hora menos en Canarias durante la primera etapa de Protagonistas (1969) en la cadena públlica, que luego hicieron suya el resto de medios.