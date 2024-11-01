Facua denuncia la “escasa o nula” limpieza y desinfección de los contenedores de Córdoba

Facua Córdoba ha criticado “la escasa --cuando no nula-- frecuencia con la que se realiza la limpieza y desinfección de los contenedores de residuos de la capital”, unas “deficiencias” que han sido “confirmadas por técnicos de la asociación tras realizar diversas inspecciones sobre el terreno después de recibir numerosas quejas de vecinos que alertaban de dicha situación”. En este contexto y en una nota, la organización ha señalado que “Contenur, empresa adjudicataria del 'renting' de los contenedores, está incumpliendo de forma sistemática el