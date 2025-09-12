edición general
5 meneos
7 clics
Los fabricantes de coches confían en más concesiones de Bruselas para flexibilizar los objetivos de CO2

Los fabricantes de coches confían en más concesiones de Bruselas para flexibilizar los objetivos de CO2

La patronal europea de automovilísticas se muestra satisfecha tras la reunión que ha mantenido con la Comisión este viernes. No hay unanimidad en el sector sobre qué camino tomar. Si se le pregunta a Mercedes-Benz, fabricante alemán, cuyo consejero delegado, Ola Källenius, es a su vez el presidente de la patronal europea de automovilísticas, ACEA, la firma de la estrella quiere quitar la prohibición de vender coches de combustión en 2035 y relajar los objetivos de emisiones de CO2 para 2030

| etiquetas: fabricantes , coches , bruselas , flexibilidad , co2
4 1 0 K 69 actualidad
6 comentarios
4 1 0 K 69 actualidad
ipanies #1 ipanies
Lo que demuestra que están tan desesperados que no ven lo que está sucediendo a su alrededor :palm:
2 K 43
gordolaya #2 gordolaya
#1 Cierto, están muertos pero aún no lo saben
1 K 30
cocolisto #4 cocolisto
No saben que hacer con el pedazo de crisis del sector automovilístico,están dando manotazos sin más.Y si hay que volver al automóvil de carbón aunque nos muramos de asco,lo hacen.
0 K 20
salteado3 #6 salteado3
Pues nada, los muertos por cáncer y enfermedades pulmonares que podríamos evitar seguro que estarán contentos.
0 K 16
botafoch #3 botafoch
Ola Källenius ?
Ola k ase?
0 K 8
#5 CosaCosa
La partida ya la han ganado los chinos, y en vez de aceptar la derrota y pensar en cómo darle la vuelta a la tortilla, lloran e i re tan mantener artificialmente su lugar
0 K 7

menéame