Faballones se estrella en el Valle del Guadalhorce: otro proyecto solar frustrado por el bloqueo municipal

La negativa de los vecinos del Valle del Guadalhorce, en este caso representados por el Ayuntamiento de Álora, vuelve a frenar en seco otro gran proyecto fotovoltaico en el interior de Málaga. Al bloqueo de Zalea y Zalea Ampliación, cuya promotora solicitó el archivo del expediente para construir dos plantas que sumaban más de 120 MW, se une ahora el revés que sufre otra de las operaciones proyectadas en la zona. El proyecto original fue solicitado en noviembre de 2020 y llegó a plantearse con una potencia instalada superior a los 90 MW