Exteriores recomienda a los españoles en Irán que abandonen el país

El ministerio de Asuntos Exteriores ha anunciado que desaconseja completamente viajar a Irán y ha recomendado a todos los españoles que estén allí que abandonen el país. Ante "una situación de gran inestabilidad", el gobierno de España ha recomendado marcharse de la región "haciendo uso de los medios disponibles".
| etiquetas: asuntos exteriores , albares , españoles , irán
elpais.com/espana/2026-01-14/exteriores-recomienda-a-los-espanoles-en-
Y hace años que recomiendan no viajar. Si han dicho algo nuevo ahora… será reiterar la recomendación previa.
En cambio que ya hay pepinazos en las bases de US por Bahrain, Kuwait, UAE, Jordania o misiles israelíes lanzados desde Siria hacia Irán pues... me interesa más (hoy)
Y seguro que es en nombre de la libertad y democracia