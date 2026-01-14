edición general
11 meneos
20 clics
Exteriores recomienda a los españoles en Irán que abandonen el país

Exteriores recomienda a los españoles en Irán que abandonen el país

El ministerio de Asuntos Exteriores ha anunciado que desaconseja completamente viajar a Irán y ha recomendado a todos los españoles que estén allí que abandonen el país. Ante "una situación de gran inestabilidad", el gobierno de España ha recomendado marcharse de la región "haciendo uso de los medios disponibles".

| etiquetas: asuntos exteriores , albares , españoles , irán
9 2 0 K 132 actualidad
7 comentarios
9 2 0 K 132 actualidad
#1 amusgada
pos van un poco tarde, ya desalojaron las embajadas ayer y hoy hay pepinazos por todo Irán, Israhell, Qatar, UAE, Abu Dhabi...
6 K 87
StuartMcNight #3 StuartMcNight *
#1 #2 Hace más de un mes que ya lo recomendaron:

elpais.com/espana/2026-01-14/exteriores-recomienda-a-los-espanoles-en-

Y hace años que recomiendan no viajar. Si han dicho algo nuevo ahora… será reiterar la recomendación previa.
0 K 10
#4 amusgada *
#3 pues por eso digo que no es noticia.

En cambio que ya hay pepinazos en las bases de US por Bahrain, Kuwait, UAE, Jordania o misiles israelíes lanzados desde Siria hacia Irán pues... me interesa más (hoy)
0 K 8
#7 Pitchford
#3 Vamos, que el titular debía decir "recomienda de nuevo"....
0 K 18
josde #2 josde
Ahora,un poco tarde,ya tenían que haberlo abandonado, se sabia desde hace días. que Israel y EEUU atacarían.
0 K 20
aupaatu #5 aupaatu *
Parece que se ha animado a comenzar una tercera guerra mundial los pacifistas Yankis y sus elegidos por el divino y aliado Sionistas.
Y seguro que es en nombre de la libertad y democracia
0 K 8
aupaatu #6 aupaatu
Parece que Masón ahora es asesor de Exteriores
0 K 8

menéame