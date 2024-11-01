La expresidenta de Adif se desmarca de la contratación con la empresa de Aldama pero defiende la gestión

Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif, ha sido la primera testigo en declarar en la sexta jornada del juicio del caso mascarillas. Gran parte de su interrogatorio se ha centrado en la firma de un contrato por valor de 12,5 millones con la empresa de la presunta trama –Soluciones de Gestión– por parte de Adif, una de las dos adjudicaciones bajo sospecha en el marco de la causa que sienta en el banquillo al exministro de Transportes José Luis Ábalos, su exasesor ministerial Koldo García y el empresario Víctor de Aldama.