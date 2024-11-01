edición general
9 meneos
12 clics
Las exportaciones de alimentos españoles resisten el “tsunami proteccionista” y ya vendemos más a Marruecos que a EEUU

Las exportaciones de alimentos españoles resisten el “tsunami proteccionista” y ya vendemos más a Marruecos que a EEUU

“Esta buena evolución refleja la recuperación de la producción tras los años de sequía y tiene el mérito de hacerlo en un contexto internacional complejo, marcado por la incertidumbre derivada de las tensiones geopolíticas y la amenaza arancelaria de EEUU”, explica Caixabank Research, que llega a hablar de “tsunami proteccionista” que ha provocado un “retorno al bilateralismo”, en “detrimento del papel central que la Organización Mundial del Comercio”.

| etiquetas: economía , exportaciones , alimentos
7 2 0 K 106 actualidad
5 comentarios
7 2 0 K 106 actualidad
#1 doppel
vender más a marruecos que a EEUU, no es una buena noticia...
1 K 30
#2 sisi
#1 ¿Por qué?
3 K 43
Pertinax #5 Pertinax *
#2 Porque imagina que tus exportaciones se basen en vender a una dictadura africana y mañana les de por, qué sé yo, imponerte aranceles insufribles. :troll:
0 K 11
silvano.jorge #4 silvano.jorge
#1 dale la vuelta al titular para que sea más realista, ya se vende menos a estados unidos que a Marruecos.
0 K 14
#3 rystan
En USA van mal dadas. Walmart ha recibido la orden de comerse los aranceles con su guarnición. La respuesta de Walmart ha sido empezar a cerrar supers. De momento varios cientos.
0 K 6

menéame