Exponiendo la conspiración de Monsanto [ENG]

Exponiendo la conspiración de Monsanto [ENG]  

En efecto, tenían un monopolio de tierras de cultivo. Poseían más del 80% de la semillas plantadas en los Estados Unidos. Y para conseguir este monopolio, jugaban al sistema legal reuniéndose con funcionarios corruptos. Pero los químicos estaban destruyendo la salud de comunidades de todo el mundo. Este es un video sobre Monsanto.

veritasium , monsanto , glifosato , roundup
Hace un tiempo por aquí había una panda que los defendía a muerte, especialmente uno de la cátedra de Bayer en la UPV

Cada vez salen más cosas de las prácticas fraudulentas de la Bog Farma y la Agroindustria... y ya entonces se olía si pestilencia por todos lados
