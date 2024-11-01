edición general
Los expertos europeos no señalan por ahora responsables del apagón y comparten el relato del Gobierno

Los expertos europeos de la asociación de transportistas de electricidad ENTSO-E que, conforme a la normativa comunitaria, han presentado este viernes su “informe factual” sobre el histórico apagón del pasado 28 de abril, no han señalado por ahora responsables del incidente y han presentado una secuencia de hechos similar a la del informe que elaboró en su momento el Gobierno español, y que apuntó que fue un evento “multifactorial”.

8 comentarios
angelitoMagno #7 angelitoMagno
#6 Si, asumo que era ironía respecto a otros comités de expertos cuyos miembros eran desconocidos, como los de la desescalada del COVID, ¿no?

Otra lista de nombres que se puede obtener con una búsqueda en Google, por cierto.
1 K 28
denocinha #8 denocinha
#7 asumes bien
1 K 27
denocinha #1 denocinha
Sabemos quiénes son estos expertos o como siempre?
0 K 10
#2 Riski
#1 Está en el artículo: El informe ha sido elaborado por un panel de expertos de 45 miembros, el mayor que se ha formado hasta ahora, tanto de los operadores del sistema como de los reguladores nacionales de toda Europa, y lo han liderado dos expertos de Austria y Hungría.
2 K 41
denocinha #3 denocinha
#2 qué pena
0 K 10
angelitoMagno #5 angelitoMagno
#1 Buscas en Google: ENTSO-E informe

Segundo enlace: elperiodicodelaenergia.com/descarga-el-informe-de-los-expertos-europeo

Te descargas el informe y en el índice tienes: "Expert panel members" Y ahí tienes la lista. Son tres páginas de nombres, indicando a que organización o institución pertenece cada persona.

De nada.
1 K 28
denocinha #6 denocinha
#5 Muchas gracias. Yo sólo venía a la ironía
0 K 10

menéame