Mi experiencia viajando a Japón. Junio 2021

Os cuento mi experiencia personal para entrar en Japón, con salida de España el 29 de Mayo. El motivo de mi viaje es laboral, actualmente está prohibida la entrada a todos los extranjeros, además de que se cancelaron todos los visados emitidos con anterioridad al mes de marzo. En primer lugar, la experiencia de conseguir el visado no la he vivido, ya que de eso se encarga la empresa para la que trabajo, pero no fue hasta horas antes de salir que nos concedieron el visado. Mi pasaporte me lo devolvieron 15 horas antes de salir mi primer avión.

Primer paso, PCR negativa con máximo 72 horas de antelación (antes de coger el vuelo que te lleva hasta Japón), Además el laboratorio te debe rellenar el siguiente documento, y ojo, rellenar bien y completo, ya que en mi caso hubo algunos fallos que provocaron que no me dejaran coger el vuelo. Al final la aerolinea me hizo firmar una remisión de responsabilidad por parte de ellos, donde indicaban que en caso de que no me dejaran entrar al pais, yo correría con los gastos de la vuelta además de las respectivas sanciones. Os dejo aquí enlace del documento, www.mofa.go.jp/ca/fna/page25e_000334.html

Nos montamos en el avión, y evidentemente iba practicamente vacío, si las filas son de 7 asientos, ibamos en cada fila 1 persona, y algunas incluso vacias.

Llegamos al aeropuerto, Haneda en mi caso y comienza la odisea. Lo primero, nos ponen una gomilla en la muñeca con un plastico del tamaño de un A5 de color verde y todos en fila comenzamos a pasar controles.

Primer control, primero te toman la temperatura, pasaporte para acreditar identidad, certificado de resultado negativo, codigo QR de un formulario online y el documento de la PCR. Los que lo revisan es gente muy joven, siempre supervisados por "quarantine police".

Segundo control. Vuelta a chequear los documentos y test de saliva, aquí te dan un documento con tu codigo de seguimiento de este test, ademas de varios documentos que vienen a ser hojas de control que te irán rellenando en las siguientes fases.

Tercer control, mi favorito. Aqui te meten en un salon con cientos de taburetes, es la fase de la instalación de apps para el movil, antes de entrar en el pais tienes que rellenar un cuestionario online, si no tienes un movil "inteligente" debes pulsar que alquilarás uno a tu llegada, si no lo marcas no te deja avanzar. Aqui unos 15 jovenes te van dando indicaciones de apps para bajar a traves de codigos QR, supervisan que te las descargues, a medida que te las descargas van marcando con un sello en una de las hojas de control. Una vez descargadas, te piden el movil y comienzan a autorizar seguimientos de las apps y demás permisos. Una vez concluyen pasas a unos escritorios para chequear tu email. Aquí otros jóvenes, te mandan un mail y piden que se lo enseñes, ultimo sello y a la siguiente fase.

Cuarto control. Unos escritorios donde te piden que escanees tu pasaporte, te revisan la visa, el resto de documentos y te hacen unas preguntas sobre tu viajes a japón. Aquí pude ver como a mi alrededor habia una equipo para los olimpiadas que venían de EEUU.

Quinto Control. Entregas toda la documentación que vas acumulando y aquí te preguntan si eres fumador o no. El motivo, todas las personas que entran deben pasar 3 dias en un hotel gubernamental, sean extranjeros o japoneses. Esta sala esta llena de gente sentada en sillas separadas todos mirando hacia la ventana. En nuestro caso, por medio de un ministerio, nos permitieron no ir al hotel del gobierno e ir directamente al hotel donde pasamos la cuarentena de 14 dias. Al no quedarnos en esta parte nos piden que entreguemos la pulsera con la cartulina verde.

Sexto Control. Esperas una pantalla con tu codigo del test, si aparece es que eres negativo, Un policia de cuarentena te deja pasar y vuelta a presentar los documentos en una ventanilla.

Séptimo control. Supongo que era el único control antes de la pandemia para entrar en Japón, control de inmigración. Vuelta a chequear documentos, entregas pasaporte, pones los dedos en el escaner y pones tu cara en otro. Luego pasas a recoger tu equipaje, que por cierto estaba todo desperdigado, perros ladrando es sus jaulitas etc. Revision de equipaje, (aqui me quitaron el jamón y la caña de lomo) y por fin fuera.

Durante todo el tránsito del aeropuerto hay carteles de prohido fotos y prohibido móviles.

La persona responsable de nosotros de Japón, nos recoge, vamos al taxi y para el hotel. Una vez allí nos explican que estaremos en la planta de cuarentena durante los proximos 14 dias, nos tenemos que tomar la temperatura dos veces al dia y mandarsela por mail a recepción. Las compras y solicitar que nos retiren la basura también via mail. Durante toda la semana, recibes un mail por las mañana para reportar tu estado de salud a través de una de las apps instaladas. Otra de las apps te pide aleatoriamente que entres en ella y pulses el boton "I AM HERE" y a través de otra de las apps te hacen un videollamada y te preguntan donde estás, a veces te dicen que te des una vuelta y enseñes la habitación.

Y aquí estoy, me queda una semana en mi cárcel en la planta 50. Espero que a alguien le sea de ayuda esta información.

listado de apps

play.google.com/store/apps/details?id=jp.go.mhlw.covid19radar&hl=e

play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.emergency.followup&hl=

play.google.com/store/apps/details?id=net.allm.mysos&hl=en_US&

además de google maps, y Skype