Exolum transporta con éxito hidrógeno a través de su red habitual de oleoductos

Exolum ha logrado transportar, de forma fiable y segura, 400.000 litros de portador líquido de hidrógeno (MCH) a lo largo de 192 km de oleoducto entre Bilbao y Burgos. De esta forma, confirma que el hidrógeno se puede integrar en la infraestructura energética existente y aprovechar las infraestructuras ya operativas para hidrocarburos líquidos.