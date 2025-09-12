edición general
Exolum transporta con éxito hidrógeno a través de su red habitual de oleoductos

Exolum transporta con éxito hidrógeno a través de su red habitual de oleoductos

Exolum ha logrado transportar, de forma fiable y segura, 400.000 litros de portador líquido de hidrógeno (MCH) a lo largo de 192 km de oleoducto entre Bilbao y Burgos. De esta forma, confirma que el hidrógeno se puede integrar en la infraestructura energética existente y aprovechar las infraestructuras ya operativas para hidrocarburos líquidos.

Torrezzno #2 Torrezzno
Muy interesante
#1 Pitchford
No había oído nunca esta posibilidad de transportar el hidrógeno en oleoductos existentes, absorbido en un líquido orgánico. Parece una alternativa prometedora frente al trabsporte en gasoductos específicos de H2 o en proporciones muy pequeñas en gasoductos existentes de gas natural.
#3 Dav3n
#1 Ahora falta saber el coste de todo el proceso porque ahí es donde probablemente esté el "problemilla" sin importancia a la hora de vender la noticia.
#6 Pitchford
#3 Bueno, cuando se llevan a cabo proyectos de demostración a cierta escala como éste, normalmente es porque existen estudios y experimentos previos que muestran una viabilidad técnico-económica frente a las alternativas existentes, aunque luego haya que confirmarla con números más afinados. No hay que olvidar que las alternativas existentes son todas bastante caras y/o ineficientes.
#10 Dav3n
#6 O no, y no será la primera vez que se tira adelante una demostración para llevarse las subvenciones calentitas...

No te parece curioso que no hagan ni una sola referencia a los costes en el artículo? Pues eso.
Aergon #7 Aergon
#3 Eso y el desgaste al que somete ese nuevo compuesto las instalaciones que se hicieron para otro bien distinto. Apuesto a que produce oxidación y degradación acelerada disparando los costes a medio y largo plazo.
#9 Dav3n
#7 Seguramente, pero de eso ya nos enteraremos cuando toque pagarlo...
#11 Pitchford
#7 Qué optimismo! Si igual las protege de la corrosión y todo.. Hay muchos compuestos orgánicos anticorrosivos.
Gry #4 Gry *
Para quien, como yo, nunca haya oído hablar de los "portadores líquidos de hidrógeno". El artículo no habla de costes.

en.m.wikipedia.org/wiki/Liquid_organic_hydrogen_carrier

Sigo pensando que tiene mucho más sentido producir el hidrógeno donde se encuentra la industria que lo necesita para reducir las perdidas por almacenamiento y transporte.

Todo eso de la "economía de hidrógeno" moviendolo de un lado a otro en barcos o gasoductos me suena a humo para mantener tranquilitos a países y empresas que dependen de sus exportaciones de gas y petróleo.
#5 Pitchford
#4 Cuando se puede producir y utilizar en el mismo emplazamiento es lógicamente ideal, pero evidentemente ello limitaría enormemente el potencial del hidrógeno como vector energético, para aplicaciones en las que el uso directo de electricidad no es viable. Es fundamental encontrar la forma más económica de transporte, bien como gas o como biocombustible derivado (amoniaco, metanol, etc.), que también dependerá probablemente de capacidades y distancias de transporte en cada proyecto.
Gry #8 Gry
#5 Nunca está se más investigar pero hay demanda suficiente de hidrógeno para toda la capacidad que instalemos durante los próximos 20 años sin necesidad de buscarle usos alternativos.
