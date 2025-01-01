El éxito del turismo en Albania se ve impulsado por los trabajadores latinoamericanos en medio de la disminución de la fuerza laboral local

El auge turístico es evidente, precios bajos atraen a multitudes cada vez mayores, pero este auge está creando un nuevo y crucial problema: la escasez de trabajadores para atender a los huéspedes. Hoteles, resorts y tabernas miran al otro lado del Atlántico y contratan cada vez a más latinoamericanos —con venezolanos y colombianos a la cabeza— para mantener la oferta y el suministro de cerveza. Estos nuevos empleados cubren la falta de mano de obra, y ayudan a mantener los precios bajos, uno de los principales atractivos del país.