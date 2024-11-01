Un excremento obliga a parar el Alhama-Sevilla en la Liga F

La Liga F dejó una curiosa imagen en el Francisco Artes Carrasco. El encuentro ente el Alhama y el Sevilla de la competición femenina tuvo que ser detenido debido a un excremento que estaba sobre el césped. La colegiada del partido, Espinosa Ríos, así que reflejó en el acta. “En el minuto 55 le comunico al delegado de campo que había una hez en el terreno de juego y siendo retirada por un empleado del club. El partido estuvo detenido por ese motivo durante un minuto”, dice la árbitra en deficiencias observadas sobre el terreno de juego.