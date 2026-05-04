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Excargos del PP y varios empresarios se enfrentan hasta a 18 años de prisión por corrupción urbanística vinculada al 'cártel del fuego'

Excargos del PP y varios empresarios se enfrentan hasta a 18 años de prisión por corrupción urbanística vinculada al 'cártel del fuego'

El exalcalde de Quartell, Francisco Huguet, un exconcejal y el empresario de Avialsa se sientan en el banquillo por presuntas adjudicaciones ilegales para beneficiarse entre 2005 y 2016.

| etiquetas: valencia , corrupción , juicio , pp
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4 comentarios
11 2 0 K 160 politica
vicus. #1 vicus.
Por mucho que roben los demás, es archi imposible bajar al PP de la pole. Es con diferencia el partido más corrupto de la UE.
4 K 86
#2 tierramar *
La corrupción estructural del bipartidismo PPSOE www.meneame.net/m/actualidad/corrupcion-estructural-sistema-caso-kitch
1 K 25
#4 tierramar *
Esta semana hay elecciones en Andalucia. Además de los 2 partidos corruptos se presentan partidos que se preocupan por la ciudadanía, y que no nos van a llevar a la guerra:
Por Andalucía (coalición de izquierdas)
Adelante Andalucía
PACMA
Escaños en blanco
Formaciones andalucistas y partidos provinciales
Si no les convence ningun partido, pueden votar a la papeleta "Escaños en blanco" que dejan vacios los escaños logrados. Abstenerse, el voto nulo o votar en blanco sin más; es como votar al PPSOE que logran las mayorias por la red clientelar
1 K 25
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Pues millones de subnormales les van a votar.
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menéame