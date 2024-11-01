Ex-pastor afirma que la biblia respalda redadas del ICE

El ex-sacerdote declaró que la biblia apoya los operativo de deportación al mando del ICE e incluso promueve teorías racistas. Haymes tambien es conocido en sus plataformas por ser un ferviente activista que defiende ideas bastante controversial como la pena capital por adulterio y aborto. Tambien ha sugerido el ahogamiento de manifestantes LGBTQ+, relativizar el antisemitismo y minimizar el neonazismo. El ex-pastor señaló en algún momento que actualmente ya no es becario pastoral, sin embargo, mantiene vínculos con la Pilgrim Hill Reformed