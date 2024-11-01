Ex-pastor afirma que la biblia respalda redadas del ICE

El ex-sacerdote declaró que la biblia apoya los operativo de deportación al mando del ICE e incluso promueve teorías racistas. Haymes tambien es conocido en sus plataformas por ser un ferviente activista que defiende ideas bastante controversial como la pena capital por adulterio y aborto. Tambien ha sugerido el ahogamiento de manifestantes LGBTQ+, relativizar el antisemitismo y minimizar el neonazismo. El ex-pastor señaló en algún momento que actualmente ya no es becario pastoral, sin embargo, mantiene vínculos con la Pilgrim Hill Reformed
«Por su parte, Hegseth ya ha respaldado públicamente el podcast de Haymes e incluso apareció en al menos 4 episodios, donde expresó su apoyo a doctrinas teocráticas como la “soberanía de las esferas”. Este término señala que el estado debe regirse por normas dadas por Dios.»
Un nombre de origen judio y un apellido anglo-saxon de Escocia.
A lo mejor el ICE debe ir pillando ideas.