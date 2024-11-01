edición general
6 meneos
10 clics
Ex-pastor afirma que la biblia respalda redadas del ICE

Ex-pastor afirma que la biblia respalda redadas del ICE

El ex-sacerdote declaró que la biblia apoya los operativo de deportación al mando del ICE e incluso promueve teorías racistas. Haymes tambien es conocido en sus plataformas por ser un ferviente activista que defiende ideas bastante controversial como la pena capital por adulterio y aborto. Tambien ha sugerido el ahogamiento de manifestantes LGBTQ+, relativizar el antisemitismo y minimizar el neonazismo. El ex-pastor señaló en algún momento que actualmente ya no es becario pastoral, sin embargo, mantiene vínculos con la Pilgrim Hill Reformed

| etiquetas: ice , ex pastor , pastor , biblia , racismo , redadas , pete hegseth , trump
5 1 2 K 50 actualidad
17 comentarios
5 1 2 K 50 actualidad
Comentarios destacados:    
Fraktal #2 Fraktal
Antes de que se convierta en el enésimo caso de tarado religioso homófobo al que pillan en una orgía gay:

HOLA MAMÁ YO ESTUVE AQUÍ
7 K 80
Sr.No #9 Sr.No *
#2 tiene el típico bigotito de pedófilo. :troll:
1 K 17
woody_alien #5 woody_alien
Ex-pastor, ahora es borrego.
2 K 30
Fraktal #7 Fraktal
#5 Plot-twist: nunca dejó de serlo
0 K 7
Postmeteo #4 Postmeteo
Es que es verdad. El antiguo testamento está hasta arriba de justificaciones para violar, esclavizar y matar a los no creyentes.
1 K 27
enochmm #3 enochmm
¿En qué momento hemos llegado a considerar relevante lo que diga un nazi usano?
1 K 22
Malinke #12 Malinke
#3 esto es lo relevante y da miedo.

«Por su parte, Hegseth ya ha respaldado públicamente el podcast de Haymes e incluso apareció en al menos 4 episodios, donde expresó su apoyo a doctrinas teocráticas como la “soberanía de las esferas”. Este término señala que el estado debe regirse por normas dadas por Dios.»
1 K 31
capitan__nemo #8 capitan__nemo
La biblia tambien dice que hay que matar a los expastores.
0 K 18
frg #14 frg
¿Este pastor es otro más de los que comulga con farlota?

¡Mañana, tarde, anochece!, ¡subida, bajada, bajada, subida! ...
0 K 12
#15 davidvsgoliat *
Lleva razón. De hecho, hay un pasaje de la Biblia que dice: "Dejad que los nazis se acerquen a mí y juntos instauraremos el Tercer Reich".
0 K 12
#1 luckyy
Coincido con él: yo apoyo la pena capital para subnormales como este
1 K 12
#13 txepel *
Al bebé Yesucraist le hubieran metido en un hogar de acogida romano y la Virgin Mary a un centro de concentración cananeo.
0 K 11
frg #16 frg *
#13 ¿Ese no era Palestino? Ahora no hubiese llegado ni al año antes de morir de hambre.
0 K 12
Andreham #11 Andreham
Joshua Haymes

Un nombre de origen judio y un apellido anglo-saxon de Escocia.

A lo mejor el ICE debe ir pillando ideas.
0 K 8
Metabarón #6 Metabarón
Y depende si lees Deuteronomio y Levítico, también justifica matar bebés, pero menos mal que es un libro fantástico, o de ciencia ficción según se lea.
0 K 7
Fraktal #10 Fraktal
Ufff calla, calla, que cuando le he visto las pintas se me han pasado unas cuantas cosas por la cabeza... ninguna buena (entre ellas la que comentas)
0 K 7

menéame