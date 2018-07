Ex comandante supremo de la OTAN: China podría sustituir a EE.UU. como líder mundial en 2020 [ENG]

El general retirado del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, Jim Jones, dice que China -no Rusia- es la amenaza más preocupante para Estados Unidos. Jones, ex comandante supremo europeo de la OTAN, dijo que China no ha sido exactamente tímida con sus ambiciones de superar a Estados Unidos en el escenario mundial. "China es un problema a largo plazo. Creo que China tiene el objetivo declarado de tratar de reemplazar a Estados Unidos... para 2020, 2040", dijo Jones a Krystal Ball y Buck Sexton de Hill.TV el lunes.