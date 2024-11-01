Ex CEO de Goldman Sachs alerta: el crédito privado (3 billones $) sin regular podría provocar otra crisis financiera (eng)

El ex CEO de Goldman Sachs advierte que huele otra crisis en el horizonte. El crédito privado, un sector de 3 billones de dólares sin regulación, ha concedido préstamos malos a empresas que están defaulting. El economista Michael Hudson explica que se trata de un sistema depredador que saquea compañías (como hospitales o Thames Water), mientras la población se hunde en deudas. Compara el sistema con un esquema Ponzi que puede terminar en una Gran Depresión.