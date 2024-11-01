edición general
Eurovisión: La UER responde a RTVE por su salida de Eurovisión y "evalúa las posibles consecuencias" sobre Israel

Eurovisión: La UER responde a RTVE por su salida de Eurovisión y "evalúa las posibles consecuencias" sobre Israel

La UER, entidad organizadora de Eurovisión, dice que "toma nota" de las "preocupaciones expresadas" por RTVE y otras radiotelevisiones públicas acerca de la participación de Israel en el certamen. Además, afirma que está analizando "las posibles consecuencias" que tendría tanto la permanencia como la expulsión del país hebreo del festival

Jaime131 #1 Jaime131
Estarán pensándoselo hasta que se celebre el próximo año. Como si lo viera.
#3 Cuchifrito
#1 Nos ha jodido, si para el año que viene ya no queda ningún palestino que matar pues dirán que ya no hay ningún problema...
#26 DonaldBlake
#3 Es justo lo que he pensado al oír en la noticia "mientras Israel siga masacrando al pueblo palestino".
#6 gutt *
#1 deberían amenazar con cosas más serias como salir del euro o de la unión europea
#18 Cuchifrito
#6 Antes se podía empezar por cerrar las bases usa por las que entra apoyo militar a Israel digo yo.
Robus #19 Robus
#6 y eso que tiene que ver con eurovisión?
#10 soberao
#1 Tendrán que meter más países para que Israel no cante sola, supongo que EE.UU participará este año y los de su cuerda, a ver si Milei se anima y pone pasta de los argentinos en esta mierda. El festival de los genocidas y su máquina de blanquear asesinos de niños.
#13 Klamp
#1 que va, están dando tiempo a sus gobiernos a evaluar si ganan vatos ventando a Israel antes de tomar una decisión sobre el genocidio
Skiner #21 Skiner
#1 la pregunta es cuando hagan "la solución definitiva", maten a todos y los invadan sin contemplaciones.
¿Israel tan ricamente en todas partes de nuevo?
victorjba #23 victorjba
#1 Están contando cuántos billetes hay por un lado y por el otro.
#5 Leclercia_adecarboxylata
Italia estuvo décadas sin participar y no pasó nada. No es tan difícil.
pepel #7 pepel
Lo dicen las matemáticas: 1$ +1$ = 2$.
Aokromes #11 Aokromes
#7 si pierden 5 millones igual se lo piensan.
#16 soberao
#7 Más bien 2+2=5 La capitulación de la razón desde el Ministerio del Amor en Orwell 1984.

La teoría nazi de hecho niega específicamente que tal cosa como "la verdad" exista... El objetivo implícito de esta línea de pensamiento es un mundo de pesadilla en el que el líder, o alguna camarilla gobernante, controla no sólo el futuro sino también el pasado. Si el líder dice que tal o cual acontecimiento, "nunca ocurrió", bueno, eso nunca sucedió. Si dice que dos y dos son cinco, bueno, dos y dos son cinco. Esta perspectiva me asusta mucho más que las bombas.
George Orwell, «Mirando hacia atrás a la guerra civil española.» (otoño de 1942).
 orwell.ru/library/essays/Spanish_War/english/esw_1
#4 Tunguska08Chelyabinsk13
Ahora saldrá Alemania, Austria, Hungría, Polonia... dicen que no participaran en el festival si se excluye a Israel. :popcorn:
frankiegth #22 frankiegth *
#4. La conquista, la guerra, el hambre y la muerte...  media
tul #2 tul
si hace falta en la proxima eurovision solo actuaran los sionazis y sus amos gringos
1 K 26
Con la pasta que ganan con el televoto de Israel se lo van a pensar muchísimo...
Robus #20 Robus
#12 pero si son cuatro perras.
#14 Suleiman
La pasta, esa es la clave (moroccanoil) y Alemania que bajo ningún concepto lo aceptarán.
Aokromes #8 Aokromes
ahora falta no dejar entrar a nadie que no firme un papel rechazando el genocidio palestino.
reivaj01 #9 reivaj01
Están aplicando la táctica egipcia de negociación.
Se estira el brazo trasero hacia abajo y se tuerce la muñeca 90 grados dejando la palma de la mano orientada hacia arriba, en la posición más adecuada para la recepción de sobres.
HASMAD #15 HASMAD
Será que no han tenido tiempo para pensar que dejar que participe un país genocida es algo malo.
#17 Tunguska08Chelyabinsk13
#15 Lo único que está sopesando son las consecuencias para el negocio. :take: :take: :take:
rnd #24 rnd
 media
LaLaLari #25 LaLaLari
Aunque el patrocinador de Eurovisión sea israelí (Moroccanoil), España es uno de los grandes financiadores de la UER, por eso pasa directamente a la final de Eurovisión, si amenazan con cortar el grifo, harían daño.
Ahora falta que se unan el resto de los Big 5 (difícil lo veo) e Israel a su puta casa.
