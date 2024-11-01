Eurovisión: La UER responde a RTVE por su salida de Eurovisión y "evalúa las posibles consecuencias" sobre Israel

La UER, entidad organizadora de Eurovisión, dice que "toma nota" de las "preocupaciones expresadas" por RTVE y otras radiotelevisiones públicas acerca de la participación de Israel en el certamen. Además, afirma que está analizando "las posibles consecuencias" que tendría tanto la permanencia como la expulsión del país hebreo del festival
¿Israel tan ricamente en todas partes de nuevo?
La teoría nazi de hecho niega específicamente que tal cosa como "la verdad" exista... El objetivo implícito de esta línea de pensamiento es un mundo de pesadilla en el que el líder, o alguna camarilla gobernante, controla no sólo el futuro sino también el pasado. Si el líder dice que tal o cual acontecimiento, "nunca ocurrió", bueno, eso nunca sucedió. Si dice que dos y dos son cinco, bueno, dos y dos son cinco. Esta perspectiva me asusta mucho más que las bombas.
George Orwell, «Mirando hacia atrás a la guerra civil española.» (otoño de 1942).
Se estira el brazo trasero hacia abajo y se tuerce la muñeca 90 grados dejando la palma de la mano orientada hacia arriba, en la posición más adecuada para la recepción de sobres.
Ahora falta que se unan el resto de los Big 5 (difícil lo veo) e Israel a su puta casa.