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Europa tiene ‘quizás 6 semanas de combustible para aviones’, advierte el director de la agencia energética (ENG)

Europa tiene “quizás unas seis semanas” de suministros restantes de combustible para aviones, dijo el jueves el jefe de la Agencia Internacional de Energía en una amplia entrevista, advirtiendo de posibles cancelaciones de vuelos “pronto” si los suministros de petróleo siguen bloqueados por la guerra con Irán.

| etiquetas: europa , crisis energética , guerra irán
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9 comentarios
7 2 1 K 94 actualidad
Ed_Hunter #1 Ed_Hunter
¿No tiene Europa suficientes Yuanes para pagar el peaje?
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tul #2 tul
#1 se lo han gastado todo en caldo para la flota que van a enviar a reabrir ormuz xD
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Ed_Hunter #8 Ed_Hunter
#2 van a enviar un cerrajero, que Irán ha declarado haber perdido las llaves. Saldrá por un pico por el desplazamiento.
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HeilHynkel #3 HeilHynkel
#1

Yo creo que tampoco nos hacen asco a los euros. :roll:
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#7 Dav3n *
#3 Pues lo dudo, Irán también lucha contra la Europa de Von Der Liar, no se te olvide, es algo bastante relevante.

Lo de Irán es contra el occidente colectivo del jardín de Borrell, es decir, contra la banca que controla el sistema, incluida la de los leuros
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verdor #9 verdor
#7 Podrian probar a pagar en leuros, eso tambien jode al petrodolar.
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#6 PerritaPiloto
#1 No es eso. El asunto es que como han salido muy pocos buques durante el último mes y al final quien paga más se los queda pies no hay casi ninguno de camino.

Siempre "nos estamos quedando sin combustible" y siempre "hay buques en camino a reponer". No es que estemos con stock casi cero pero no almacenamos demasiado combustible, porque es orgánico y en seis meses o un año se degrada.
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Mltfrtk #4 Mltfrtk
¡Pero si son los EEUU quienes tienen bloqueado el estrecho de Ormuz!
Que les pongan sanciones.
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Graffin #5 Graffin
Pues que compren más.
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menéame