Europa tiene ‘quizás 6 semanas de combustible para aviones’, advierte el director de la agencia energética (ENG)

Europa tiene “quizás unas seis semanas” de suministros restantes de combustible para aviones, dijo el jueves el jefe de la Agencia Internacional de Energía en una amplia entrevista, advirtiendo de posibles cancelaciones de vuelos “pronto” si los suministros de petróleo siguen bloqueados por la guerra con Irán.
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Yo creo que tampoco nos hacen asco a los euros.
Lo de Irán es contra el occidente colectivo del jardín de Borrell, es decir, contra la banca que controla el sistema, incluida la de los leuros
Siempre "nos estamos quedando sin combustible" y siempre "hay buques en camino a reponer". No es que estemos con stock casi cero pero no almacenamos demasiado combustible, porque es orgánico y en seis meses o un año se degrada.
Que les pongan sanciones.