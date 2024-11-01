Hace unos días asistí en primera persona a la confidencia de un conocido que presumía de conocer el auténtico e infalible remedio para los constipados, gripes y otros malestares similares.

Este personaje, de sesenta y muchos años —una edad importante—, la verdad es que aparenta muchos menos. Se jubiló oficialmente hace unos meses (era autónomo), aunque sigue trabajando; se mantiene muy activo y, si te dice que tiene 58 años, pues nadie podría discutirlo.

Es un señor que se podría encuadrar en un perfil bastante reconocible en estos tiempos y que a muchos nos puede resultar familiar. Permítaseme hacer una breve lista de algunas de sus particularidades:

Mayor de 65 años.



Se “informa” básicamente en redes sociales, además de alguna cadena de radio y televisión cuyo nombre no conozco, pero podría adivinar fácilmente.



Las vacunas son para controlarnos, causan más muertes de las que salvan, no sirven para nada, sabe Dios lo que te meten y puedes morir si te las pones.



Las estelas de los aviones en el cielo son lo peor. Este tema es bastante recurrente últimamente.

Hace unos días tuve la suerte de que me revelase el verdadero secreto para evitar gripes y constipados. Lo que escribo a continuación, juro por lo más sagrado, salió de su boca tal cual:

Su mujer trabaja en la limpieza de un gran hospital. Cada vez que nota que se va a poner malo, le pide a su mujer que le traiga amoxicilina, pero no en pastillas: de la de inyectar. La pone en un vaso, añade un poco de agua y se la bebe.

Y mano de santo. Al día siguiente se siente como nuevo, oiga.

Después de intentar explicar qué es un antibiótico, para qué sirve y para qué no sirve, cómo se usa… tiré la toalla.

De toda esta historia no sé qué es lo peor: la peligrosa ignorancia, sacar medicinas de un hospital de forma ilegal y que nadie las eche en falta, el uso absurdo de los antibióticos, la estulticia del susodicho…

Supongo que las probabilidades de que el mundo se acabe por una simple infección aumentan cada día que pasa.

Qué pena.