Estudio genético revela una comunidad griega de la Edad del Bronce que sobrevive hasta hoy

Un estudio genético enfocado en una comunidad apartada de Grecia revela un caso único de preservación genética, donde buena parte de los habitantes aún conserva su ascendencia de la Edad del Bronce, Edad del Hierro y la época romana. El estudio de la Universidad de Oxford se centró en descendientes de la comunidad de la Mani remota, ubicada al sur de Grecia en un sitio protegido por montañas escarpadas que aislaron a los pobladores