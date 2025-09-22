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Estudié hebreo y quería irme a un kibutz. Siempre he defendido a Israel, pero se acabó

Estudié hebreo y quería irme a un kibutz. Siempre he defendido a Israel, pero se acabó

Muchos hemos tenido un vínculo especial con la cultura judía y con Israel. Hemos visto sus injusticias y temido a su nacionalismo. Pero, pese a todas las reticencias, nos hemos identificado con él y lo hemos defendido. Hoy eso es, para mí, imposible

| etiquetas: sionismo israel , desengaño , fin del apoyo
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5 comentarios
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Mimausdee #1 Mimausdee
A buenas horas...
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#2 carraxe *
Esto parece el arrepentimiento de un autodeclarado ferviente sionista, que está intentando cambiar de chaqueta ante la que se le viene encima. La ONU lleva denunciando crímenes contra la humanidad durante décadas, ¿dónde estaba el imbécil de Ramón González? ¿No te acuerdas, hipócrita de mierda?

es.wikipedia.org/wiki/Crímenes_de_guerra_israelíes#1948_Guerra_Árab
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Mimausdee #3 Mimausdee
#2 si, ahora vendrán los del "emosido engañados" y demás lindezas, pero bien que han visto asesinar palestinos impunemente durante meses sin tantas "reticencias"
1 K 15
perrico #5 perrico
"Hemos visto sus injusticias y temido a su nacionalismo. Pero, pese a todas las reticencias, nos hemos identificado con él y lo hemos defendido."
Ha habido matanzas desde el dia de si creación. El creador del artículo tiene unas tragaderas bien grandes.
Aún así, bienvenido a la decencia.
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Mangione #4 Mangione
Pero coño, si el propio concepto de kibutz y el supuesto "socialismo israelí" son otras dos más de las mentiras mas pestilentes jamás contadas.
Lo típico que te dice un sionista ultracapitalista para dárselas de izquierdista.

Qué asco coño, tantos años escuchando las mismas mentiras obscenas repetidas una y otra vez, mientras la gente muere en un genocidio.
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menéame