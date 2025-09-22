Estudié hebreo y quería irme a un kibutz. Siempre he defendido a Israel, pero se acabó

Muchos hemos tenido un vínculo especial con la cultura judía y con Israel. Hemos visto sus injusticias y temido a su nacionalismo. Pero, pese a todas las reticencias, nos hemos identificado con él y lo hemos defendido. Hoy eso es, para mí, imposible
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es.wikipedia.org/wiki/Crímenes_de_guerra_israelíes#1948_Guerra_Árab
Ha habido matanzas desde el dia de si creación. El creador del artículo tiene unas tragaderas bien grandes.
Aún así, bienvenido a la decencia.
Lo típico que te dice un sionista ultracapitalista para dárselas de izquierdista.
Qué asco coño, tantos años escuchando las mismas mentiras obscenas repetidas una y otra vez, mientras la gente muere en un genocidio.