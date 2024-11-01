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Estudiante de la universidad de Washington a Leavitt: «¿Merece la pena arriesgar que millones de estadounidenses no puedan votar para evitar unos pocos cientos de casos de fraude electoral?» [ENG]  

El debate quedó claramente expuesto durante un evento de Turning Point USA en Washington el jueves, cuando un estudiante planteó la pregunta a Leavitt. “El fraude electoral es increíblemente raro”, dijo el estudiante, citando datos de la Heritage Foundation, que ha documentado 1.620 casos probados de fraude electoral desde 1982 entre cientos de millones de votos emitidos. “Así que mi pregunta es: ¿merece la pena arriesgar que millones de estadounidenses no puedan votar para evitar unos pocos cientos de casos de fraude electoral?”

| etiquetas: leavitt , kirk , votos , fraude , washington , universidad , estudiante
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26 comentarios
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Comentarios destacados:        
woody_alien #1 woody_alien
Y tanto, sobre todo si esos millones van a votar a quien no deben :troll:
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Polarin #11 Polarin
#1 #5 #6 #7 #4

Pero es que lo que proponen los Republicanos es lo que de facto y de iuris esta en Hispanistan.

Es como si Marruecos se quejara de que Hispanistan no dejaran votar a Marroquies sin nacionalizar.
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themarquesito #17 themarquesito
#11 En EE.UU nunca han podido votar los no ciudadanos, no es algo que esta ley esté resolviendo. La ley SAVE lo que hace es dificultar las cosas a los votantes
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Herumel #18 Herumel
#17 Un difama, que algo queda, de libro.
1 K 16
Catapulta #12 Catapulta
#1 Lo mismo que Zelenski no dando elecciones porque por la guerra muchos no podrían votar, por eso es mejor estar ahí vitalicio mientras Rusia invada Ucrania. Muy democrático. Que le pregunten a los muchachos que van al frente obligados. Seguro que la mayoría diría que prefieren perder la soberanía a seguir siendo enviados al frente a su muerte.
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AlbertoPiO #15 AlbertoPiO
#12 lo mejor que se puede hacer en medio de una guerra, elecciones. Sois unos unos lumbreras
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Kereck #20 Kereck
#15 Pregunto desde la curiosidad: cual es el problema de hacer elecciones durante una guerra?
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#21 Mutiko30
#20 por donde empezar, es una invasion, por tanto hay parte de tu territorio que ni controlas, a ver como bitan esos, después la seguridad física de los votantes, la logística, el voto de lo de los militares, la campaña electoral, etc.. .. Es tan obvio
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#22 KerryCaverga
#21 junto con la posible injerencia extranjera en los candidatos para influir en negociaciones de paz, por ejemplo. Es que ningún país que está metido en una guerra simétrica realiza elecciones hasta donde yo se
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#23 Mutiko30
#22 Es una estupidez de planteamiento... Con lo fácil que resultaría un repliegue o un alto el fuego de Rusia y luego ya si, sin ningún reparo, exigir elecciones.
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Nacho_S #16 Nacho_S
#12 es que ya no tienen soberanía desde que les gobierna un tipo que ha cancelado las elecciones, con apoyo europeo y gringo.
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Asmode0 #26 Asmode0
#12 pues si no quieren ser enviados al frente a su muerte que se hagan electricistas y no militares. Nunca entenderé a esos que se quejan de que los envían a las guerras siendo militares. Que a lo mejor se pensaban que iba a ser como en el Call of Duty y estar en el sofá jugando a las pistolitas. No quieres ser enviado a morir? Pues haz cualquier otra profesion menos militar.
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#2 Grahml *
No he encontrado enlace con vídeo, pero lo comparto aquí:

x.com/i/status/2040190343207936067

Aquí su respuesta:

«Sin duda hay mucho más fraude electoral en este país, en mi opinión, y estoy segura de que las estadísticas lo respaldan, que lo que has citado con una sola encuesta.»

«¿Y por qué estás de acuerdo con que haya cualquier tipo de fraude electoral en los Estados Unidos de América?»

Atención, Leavitt directamente no puede citar ninguna prueba relevante de existencia de fraude, porque en realidad no hay ninguna.

Así de mentirosa es esta tiparraca.

Y aún así es posible que Trump la mande a tomar por culo por no conseguir buenos resultados en las encuestas sobre su reputación.
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themarquesito #5 themarquesito
#2 Lo que ha citado el estudiante son datos de la Heritage Foundation (los del Project 2025), que buscan todo el fraude posible para promover leyes restrictivas de voto. Leavitt es depreciable
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#6 Grahml
#5 Y aún así prácticamente es despreciable el fraude observado comparado con los millones de votos legales que se omitirán, como indica el estudiante.
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themarquesito #7 themarquesito
#6 Exacto, porque el objetivo nunca fue actuar contra el posible fraude sino privar del voto a millones de personas.
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#13 XXguiriXX
#2 ¿Soy sólo yo o no se oye ningún buuu y en cambio aplausos y gritos de apoyo? Vaya maestra de la manipulación y es relativamente joven.
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#3 Albertillovernel
La respuesta es que sí, especialmente si evitan que puedan votar aquellos menos proclives al pederasta cheeto.
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#8 solojavi
Y además tienen la completa seguridad de que ha habido fraude porque han sido ellos los responsables.
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Herumel #4 Herumel
Esa pregunta se la deberían de haber hecho hace décadas.
¿Merece la pena meter a gente inocente en la cárcel por qué la totalidad de infractores estén recluidos?
Pues esto es igual.
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slepo #19 slepo
#4 igualísimo. 1620 casos en 25 años de infractores vs cientos de millones de votos (unos 1500 millones de hecho*), es lo mismo que 1620 inocentes en la cárcel frente a mil quinientos millones de asesinos y violadores en la calle.
Además, para el caso de los inocentes/delincuentes están los juicios, el derecho, la presunción de inocencia y una serie de mecanismos que buscan minimizar el error.
Aquí los mecanismos que están poniendo no buscan minimizar el error, salvaguardando los derechos de…   » ver todo el comentario
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tommyx #25 tommyx
Esa si que se merece el nombre de barbijaputa
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#14 Txominagirre
En los Estados Unidos, el mismo sistema electoral es censitario y fraudulento. Se reordena cada circunscripción con una frecuencia y criterios sospechosos, hay demasiada gente adulta sin derecho a voto, y hoy día no existe democracia liberal con únicamente DOS partidos en todos los resortes de poder, cuyos dirigentes serían llamados oligarcas si se tratara de cualquier país enemigo de los Estados Unidos.
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azathothruna #10 azathothruna
Pregunta inocente con mucha profundidad
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Paisos_Catalans #24 Paisos_Catalans
No ha hecho la pregunta correcta, que es la que se hacen los mandamases:

"Podemos evitar que millones de estadounidenses voten, usando como excusa el nimio fraude electoral?"
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thorpedo #9 thorpedo
Voto falso = voto que no sea para Dorito y sus secuaces, porque no son un gobierno, sino unos ladrones de libro
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menéame