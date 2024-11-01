Estudiante de la universidad de Washington a Leavitt: «¿Merece la pena arriesgar que millones de estadounidenses no puedan votar para evitar unos pocos cientos de casos de fraude electoral?» [ENG]  

El debate quedó claramente expuesto durante un evento de Turning Point USA en Washington el jueves, cuando un estudiante planteó la pregunta a Leavitt. “El fraude electoral es increíblemente raro”, dijo el estudiante, citando datos de la Heritage Foundation, que ha documentado 1.620 casos probados de fraude electoral desde 1982 entre cientos de millones de votos emitidos. “Así que mi pregunta es: ¿merece la pena arriesgar que millones de estadounidenses no puedan votar para evitar unos pocos cientos de casos de fraude electoral?”