Estudiante de la universidad de Washington a Leavitt: «¿Merece la pena arriesgar que millones de estadounidenses no puedan votar para evitar unos pocos cientos de casos de fraude electoral?» [ENG]  

El debate quedó claramente expuesto durante un evento de Turning Point USA en Washington el jueves, cuando un estudiante planteó la pregunta a Leavitt. “El fraude electoral es increíblemente raro”, dijo el estudiante, citando datos de la Heritage Foundation, que ha documentado 1.620 casos probados de fraude electoral desde 1982 entre cientos de millones de votos emitidos. “Así que mi pregunta es: ¿merece la pena arriesgar que millones de estadounidenses no puedan votar para evitar unos pocos cientos de casos de fraude electoral?”
| etiquetas: leavitt , kirk , votos , fraude , washington , universidad , estudiante
Pero es que lo que proponen los Republicanos es lo que de facto y de iuris esta en Hispanistan.
Es como si Marruecos se quejara de que Hispanistan no dejaran votar a Marroquies sin nacionalizar.
x.com/i/status/2040190343207936067
Aquí su respuesta:
«Sin duda hay mucho más fraude electoral en este país, en mi opinión, y estoy segura de que las estadísticas lo respaldan, que lo que has citado con una sola encuesta.»
«¿Y por qué estás de acuerdo con que haya cualquier tipo de fraude electoral en los Estados Unidos de América?»
Atención, Leavitt directamente no puede citar ninguna prueba relevante de existencia de fraude, porque en realidad no hay ninguna.
Así de mentirosa es esta tiparraca.
Y aún así es posible que Trump la mande a tomar por culo por no conseguir buenos resultados en las encuestas sobre su reputación.
¿Merece la pena meter a gente inocente en la cárcel por qué la totalidad de infractores estén recluidos?
Pues esto es igual.
Además, para el caso de los inocentes/delincuentes están los juicios, el derecho, la presunción de inocencia y una serie de mecanismos que buscan minimizar el error.
Aquí los mecanismos que están poniendo no buscan minimizar el error, salvaguardando los derechos de… » ver todo el comentario
"Podemos evitar que millones de estadounidenses voten, usando como excusa el nimio fraude electoral?"