Se estrena documental ‘Soy Tribulete 7’: La lucha de un bloque contra la crisis de la vivienda en Madrid

La crisis de la vivienda en España ha llegado a tu puerta. Tu edificio acaba de ser vendida a un fondo buitre y quieren que te marches. ¿Qué harías tú? Los residentes de Tribulete 7 se unieron y emprendieron un camino de resistencia que los convertiría en un símbolo de la lucha por el derecho a la vivienda. Soy Tribulete 7 nos adentra en el edificio y en la vida de una comunidad extraordinaria, cuyo desalojo inminente desencadenó la lucha de sus vidas. La historia comenzó en febrero de 2024, cuando los vecinos recibieron una carta (...)