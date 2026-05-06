edición general
7 meneos
35 clics
Estrella borracho su furgoneta de empresa fuera del horario laboral y pide 62.000 euros de indemnización por su despido

Estrella borracho su furgoneta de empresa fuera del horario laboral y pide 62.000 euros de indemnización por su despido

La clave jurídica estuvo en si una conducta producida fuera del horario laboral puede justificar un despido. El tribunal responde que sí, cuando afecta de forma directa a la relación de confianza entre empresa y trabajador. La sentencia recuerda que, aunque fuera del trabajo la obligación de buena fe «se relaja y flexibiliza enormemente», eso «no quiere decir que durante ese periodo disponga de bula absoluta para realizar actuaciones que vayan en perjuicio de la empresa».

| etiquetas: despido , empresa , furgoneta
6 1 1 K 72 actualidad
2 comentarios
6 1 1 K 72 actualidad
#1 tropezon
con dos cojones
0 K 18
#2 ddomingo
Joder que figura. Aún tiene los cojones morenos de exigir indemnización.
0 K 10

menéame