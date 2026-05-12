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Estrasburgo cuestiona a España por vulnerar la presunción de inocencia en las custodias

Estrasburgo cuestiona a España por vulnerar la presunción de inocencia en las custodias

En 2025, en una polémica sentencia, el Tribunal Constitucional consignó que la exigencia legal de que el cambio de residencia de un menor requiera el previo consentimiento de ambos progenitores (o la autorización del juez) puede ser «flexibilizada» cuando haya «indicios» de violencia de género, que la madre puede hacer valer de manera unilateral. De este modo, la doctrina Balaguer, en referencia a la magistrada María Luisa, avala que una mujer se lleve a su hijo a otra ciudad alegando violencia de género, incluso si el padre ha sido absuelto

| etiquetas: estrasburgo , cuestiona , españa , vulnerar , presunción de inocencia
15 4 12 K -10 DenunciaFals
7 comentarios
15 4 12 K -10 DenunciaFals
#2 txepel *
El TEDH ha admitido la demanda, solo eso, aún no ha cuestionado nada.

Como ejercicio de buen periodismo, digo.
9 K 107
HeilHynkel #3 HeilHynkel
#2

Es El OJETE ¿qué esperabas?
1 K 30
MiguelDeUnamano #5 MiguelDeUnamano
#2 Un sub que se llama "denuncias falsas" publicando un bulo, por qué no me sorprende.
1 K 19
El_empecinado #1 El_empecinado
Culpables hasta que aunque se demuestre lo contrario.
5 K 59
Andreham #4 Andreham *
el Tribunal Constitucional consignó que la exigencia legal de que el cambio de residencia de un menor requiera el previo consentimiento de ambos progenitores (o la autorización del juez) puede ser «flexibilizada» cuando haya «indicios» de violencia de género, que la madre puede hacer valer de manera unilateral.

Es que no hace falta Europa para cuestionar ésto.

De ser cierto, claro, que como dicen, del ojete te puedes fiar de la mitad.
1 K 18
#7 iconoclasta *
bouenmatrix hizo en su día un análisis en X de este caso:
twitter-thread.com/t/1901394815914266775
x.com/bouenmatrix/status/1901394815914266775
0 K 11
#6 Emotivo
Sin investigación no existe justicia.
0 K 7

menéame