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Los estragos del aceite de palma en Indonesia y Malasia (2024)

Los estragos del aceite de palma en Indonesia y Malasia (2024)  

El mapa, pintado en acuarela, representa el archipiélago indonesio y la península de Malaca. En un color rojo intenso aparecen marcadas las zonas afectadas por la deforestación y la expansión de las plantaciones de palma, mientras que en verde están señaladas las regiones donde el bosque tropical aún se preserva. Indonesia y Malasia producen conjuntamente el 85 % del aceite de palma mundial. Es precisamente en estos países donde estas plantaciones han tenido un mayor impacto sobre los ecosistemas tropicales.

| etiquetas: aceite de palma , indonesia , malasia , deforestacion
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2 comentarios
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Ripio #1 Ripio
Hablar de estragos se queda corto.
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aupaatu #2 aupaatu
Suele pasar que monocultivo se convierta en el chollo economico y si aparce algo que lo infecta en un desastre para la economia para completarlo con el ecológico.
Solo por esto deverian replantearse el monocultivo a estos niveles.
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menéame