Los estragos del aceite de palma en Indonesia y Malasia (2024)  

El mapa, pintado en acuarela, representa el archipiélago indonesio y la península de Malaca. En un color rojo intenso aparecen marcadas las zonas afectadas por la deforestación y la expansión de las plantaciones de palma, mientras que en verde están señaladas las regiones donde el bosque tropical aún se preserva. Indonesia y Malasia producen conjuntamente el 85 % del aceite de palma mundial. Es precisamente en estos países donde estas plantaciones han tenido un mayor impacto sobre los ecosistemas tropicales.