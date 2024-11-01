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Estos son los animales en peligro de extinción en 2026  

En el planeta existen más de 7,7 millones de especies de animales y más del 20% está en peligro de extinción. Algunos de los animales más extraños de nuestro planeta caminan en la cuerda floja de la extinción. El fotógrafo Tim Flach ha pasado más de dos años inmortalizando en fotografías algunos de ellos, los más emblemáticos, curiosos y llamativos.

| etiquetas: animal , peligro , extinción , flach
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3 comentarios
6 0 0 K 75 cultura
josde #2 josde
La raza humana también esta en peligro de extinción este año, con tanto loco suelto por el mundo.
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#3 Pitchford
La biodiversidad va cayendo a toda velocidad, pero nadie está dispuesto a bajar un ápice su nivel de consumo: los pobres porque tienen derecho a mejorar su nivel de vida y los ricos porque quieren al menos mantenerlo como está, o incluso subirlo también.
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BM75 #1 BM75
Tristeza máxima al leer la noticia.
Es lamentable que por nuestra culpa se estén extinguiendo masivamente especies que han necesitado millones de años es alcanzar esta majestuosidad :-(
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menéame