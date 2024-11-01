Este pueblo anormal [EUS]

Si fuéramos normales, correríamos sin ningún símbolo. La Eurorregión Aquitania-Euskadi-Navarra organizaría la Corrica Basque Trail, y solo veríamos anuncios de patrocinadores que no «mancillen» el euskera a lo largo del recorrido: Crédit Agricole, Diario de Navarra, IMQ, Correo, Petronor... Si fuéramos normales… correríamos en español. Subtitulado en euskera, por supuesto.
**Este pueblo anormal**
Si fuéramos normales, no andaríamos así. De día y de noche, veloces, corriendo, a toda prisa, trotando, saltando, al galope, a toda marcha, para pasar un mensaje de mano en mano. Once días en los que tres horas bastan para ir de Atharratze a Bilbao. Haciendo 2.175 kilómetros cuando hay 237. Sol o lluvia, en llano o cuesta arriba, con el trabajo libre, con niños de la mano, mayores en silla de ruedas, como si…
Este pueblo, anormal.