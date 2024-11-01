edición general
Este jueves Trump atacó a Europa por Putin (alemán)

¡Descontento y decepción entre los partidarios de Ucrania por Trump! Según información de BILD, el jueves tuvo lugar una acalorada conversación telefónica entre el presidente estadounidense Donald Trump (79) y jefes de Estado y de gobierno europeos, incluido el canciller Friedrich Merz (CDU, 69). Según información de BILD, incluso después de la conversación telefónica de éste jueves, la parte europea asume que Trump no está por imponer sanciones contra Rusia.

Herumel #4 Herumel
Vamos que él no impone sanciones a Rusia, pero sí que quiere que le paguemos un 5% de OTAN, vaya vaya....
Ysinembargosemueve #5 Ysinembargosemueve
#4 Si solo fuera el 5% a la OTAN, miles de millones directamente a las arcas yankis.
security_incident #7 security_incident
#4 No es que quiera, es que ordena.
Herumel #8 Herumel
#7 Está claro que estamos en guerra, y hay que librarla, vuelvo a insistir que habría que montar una disidencia en USA para generar los Estado Desunidos de América.
cocolisto #3 cocolisto *
Me parece que los "donantes" en realidad son a los que ha puesto Trump mirando a Cuenca o callad y pagad.
#6 chochis
La reunión de Alaska ha debido de ser apoteósica. Salieron corriendo y con la cara desencajada... Huele chantaje a quilómetros.
calde #1 calde
Pero si la mayoría de líderes europeos son unos lameculos de campeonato, qué narices le iban a rechistar a Trump! No hay quien se crea tal hazaña viniendo de esta gente...
ElenaCoures1 #2 ElenaCoures1
¿No éramos vasallos?
