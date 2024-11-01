Este jueves Trump atacó a Europa por Putin (alemán)

¡Descontento y decepción entre los partidarios de Ucrania por Trump! Según información de BILD, el jueves tuvo lugar una acalorada conversación telefónica entre el presidente estadounidense Donald Trump (79) y jefes de Estado y de gobierno europeos, incluido el canciller Friedrich Merz (CDU, 69). Según información de BILD, incluso después de la conversación telefónica de éste jueves, la parte europea asume que Trump no está por imponer sanciones contra Rusia.