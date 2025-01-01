edición general
2 meneos
11 clics
Este autobús de Barcelona lleva cinco años funcionando con un combustible que producimos todos: nuestros excrementos

Este autobús de Barcelona lleva cinco años funcionando con un combustible que producimos todos: nuestros excrementos

Un proyecto que ha conseguido evolucionar. Este proyecto fue bautizado como 'Nimbus', y es el resultado de un acuerdo de colaboración entre la empresa de gestión de aguas local Veolia, Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB) y la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). Juntos han convertido el concepto de economía circular en algo muy tangible: transformar los lodos de las aguas residuales en biometano para el transporte público.

| etiquetas: autobus , biometano , universidad autonoma barcelona , nimbus
2 0 0 K 33 tecnología
1 comentarios
2 0 0 K 33 tecnología
#1 DatosOMientes
Extraño. Un autobús de mierda y no es el de Hazte Oír.
1 K 27

menéame