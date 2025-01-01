Este autobús de Barcelona lleva cinco años funcionando con un combustible que producimos todos: nuestros excrementos

Un proyecto que ha conseguido evolucionar. Este proyecto fue bautizado como 'Nimbus', y es el resultado de un acuerdo de colaboración entre la empresa de gestión de aguas local Veolia, Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB) y la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). Juntos han convertido el concepto de economía circular en algo muy tangible: transformar los lodos de las aguas residuales en biometano para el transporte público.