Estas son todas las multas por consumir alcohol o drogas al volante

Hasta 0,50 mg/l, la sanción es de 500 euros y 4 puntos Más de 0,50 mg/l, la multa es de 1.000 euros y 6 puntos Si reincide, la sanción será de 1.000 euros y 4 o 6 puntos (depende de la tasa dada) Si das positivo en drogas, la multa será de 1.000 euros y 6 puntos Además puede ser considerado delito, si son tasas superiores a 0,60 mg/l en aire o te niegas a someterse a las pruebas. Si conduces bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas o te niegas a hacerte las pruebas, puedes también estar haciendo un delito