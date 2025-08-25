edición general
2 meneos
39 clics

Estas son todas las multas por consumir alcohol o drogas al volante

Hasta 0,50 mg/l, la sanción es de 500 euros y 4 puntos Más de 0,50 mg/l, la multa es de 1.000 euros y 6 puntos Si reincide, la sanción será de 1.000 euros y 4 o 6 puntos (depende de la tasa dada) Si das positivo en drogas, la multa será de 1.000 euros y 6 puntos Además puede ser considerado delito, si son tasas superiores a 0,60 mg/l en aire o te niegas a someterse a las pruebas. Si conduces bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas o te niegas a hacerte las pruebas, puedes también estar haciendo un delito

| etiquetas: multas , cantidades , alcohol , droja
2 0 1 K 21 actualidad
5 comentarios
2 0 1 K 21 actualidad
#1 Archaic_Abattoir *
Errónea. Los test de drogas no muestran restos de drogas sino de los metabolitos de la descomposición de estas. Es decir, que si te fumas un porro puede ser que dos meses después se libere algún metabolito de estos y des positivo aún no estando bajo sus efectos.
Sin embargo puedes conducir con alcohol en la sangre.
Esto es España.
0 K 9
mariKarmo #2 mariKarmo
#1 pero tú que te has creído que es Menéame? Saber y Ganar?
0 K 11
Antipalancas21 #4 Antipalancas21
#2 No, es la ruleta de la fortuna, como el que se droga o bebe y coge el volante, a ver si no me pillan. xD
0 K 20
victorjba #3 victorjba
#1 Que siiiiii. Que todos los que dan positivo se lo habían metido años antes, nunca van recien puestos. ¿Quieres drogarte? Pues a patita.
3 K 68
Luca7 #5 Luca7
#1 2 meses o 2 siglos después.

Más controles deberían hacer que hay mucho puto drogado al volante.
0 K 6

menéame