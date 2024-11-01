Estancamiento o modernidad: el heavy ante la encrucijada de evolucionar o resistir

Interesante reportaje donde se debate si la música heavy debe de ser siempre fiel a un mismo patrón o, por el contrario, debe evolucionar y tratar de adaptarse a los nuevos tiempos... Un debate muy antiguo, que siempre genera cismas y divide a los fans...
¿Evolucionar desde un punto de vista del éxito comercial o desde un punto de vista creativo? ¿Estancamiento? ¿En qué sentido? ¿En el de mantenerse en los clichés de un género? ¿Modernidad? A ver, que el Heavy Metal tiene cuatro días, que no son cantos gregorianos.
Los grupos y los músicos que hagan lo que les apetezca y les dé la gana.