edición general
3 meneos
24 clics
Estancamiento o modernidad: el heavy ante la encrucijada de evolucionar o resistir

Estancamiento o modernidad: el heavy ante la encrucijada de evolucionar o resistir

Interesante reportaje donde se debate si la música heavy debe de ser siempre fiel a un mismo patrón o, por el contrario, debe evolucionar y tratar de adaptarse a los nuevos tiempos... Un debate muy antiguo, que siempre genera cismas y divide a los fans...

| etiquetas: heavy , música , metal , rock
3 0 0 K 28 ocio
5 comentarios
3 0 0 K 28 ocio
Supercinexin #2 Supercinexin
Sencillo: si evoluciona, ya no es heavy. Estaríamos hablando de un nuevo estilo musical. Que no tiene por qué ser algo malo, ni peor ni mejor, sino simplemente otro estilo musical distinto.
0 K 16
HAL9K #4 HAL9K
Leído el artículo no termino de entender el debate. Supongo que no debo ser un grupie.
¿Evolucionar desde un punto de vista del éxito comercial o desde un punto de vista creativo? ¿Estancamiento? ¿En qué sentido? ¿En el de mantenerse en los clichés de un género? ¿Modernidad? A ver, que el Heavy Metal tiene cuatro días, que no son cantos gregorianos.
Los grupos y los músicos que hagan lo que les apetezca y les dé la gana.
0 K 11
Trevago #1 Trevago
Luego llega una banda, saca un disco novedoso y no le apoya nadie.
0 K 10
#3 Icon
Es que es eso, si hacen siempre lo mismo, porque todos sus discos suenan igual, si cambian, entonces, ya no gustan, porque ya no suenan a ellos... Es la historia de siempre. Lo ideal sería compaginar ambos mundos pero, ¿cómo se hace? La pregunta del millón...
0 K 6
#5 Icon
Yo entiendo que el debate está en si lo correcto es seguir siempre los mismos patrones aunque eso ten condene a sacar el mismo disco o, lo más inteligente sería, partiendo de unas bases, tratar, desde ahí, evolucionar el género para que no se quede como algo anticuado y pétreo. Algo vivo que sigue con los tiempos.. ¿O en verdad el heavy debe ser algo fijo y establecido. Es un debate muy complejo...
0 K 6

menéame