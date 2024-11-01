edición general
«Estamos siendo bombardeados constantemente con mensajes destructivos»

Periodista internacional y experto en geopolítica, Daniel Iriarte nos propone en su libro ‘Guerras cognitivas’ (Arpa) entrar en un mundo asombroso e inquietante: servicios de inteligencia, grupos terroristas y mercenarios de la desinformación tratando de cambiar el sentido de nuestro pensamiento, redibujar fronteras y alterar resultados electorales. Todo ello gracias a tecnologías cada día más potentes y accesibles y, sobre todo, apoyándose en nuestros propios sesgos y prejuicios.

